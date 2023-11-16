Рязанов отказался снимать Гурченко в «Карнавальной ночи» не просто так: ее лицо выглядело искусственным еще до пластики

Людмила Гурченко значилась в числе первых кандидаток на роль Леночки Крыловой в «Карнавальной ночи». Надо сказать, конкурс на эту героиню был бешеный. Однако худсовет вынес суровый вердикт, который совпал с мнением режиссера: пробы Гурченко отклонить.

Взяли другую, менее яркую девушку из самодеятельности. Но та не выдержала напряжения на площадке и с ролью не справилась. Эльдар Рязанов тогда пришел к Ивану Пырьеву на поклон. Дескать, нужна другая, но только не Гурченко.

Молодая студентка ВГИКа пришлась не ко двору. Правда, потом оказалось, что Рязанов ужасно ошибся. Пробы погубила вовсе не Людмила Гурченко, а новичок-оператор. Он снял девушку так, что в кадре получилась пластиковая кукла, а вовсе не пластичная актриса.

Справедливость восторжествовала, и артистке все же дали второй шанс появиться в «Карнавальной ночи». Гурченко, после того как от нее отказался Рязанов, встретил на «Мосфильме» Пырьев. Сначала режиссер прошел мимо, но вернулся.

Потом он привел ее в павильон и сделал объявление:

«Будет играть!».

Так и случилось. Молодая актриса успешно справилась с возложенной на нее ответственностью, а роль вознесла Гурченко на кинематографический олимп.