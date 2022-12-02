Рязанов отказал: сложно поверить, кого в «Иронии судьбы» мечтал сыграть Миронов

Эльдар Рязанов, как и многие другие режиссеры, часто работал с одними и теми же актерами. Он восхищался Лией Ахеджаковой, Олегом Басилашвили, Алисой Фрейндлих и многими другими. Нравилось ему работать и с Андреем Мироновым. Рязанов остался в восторге от актера на съемочной площадке фильма «Берегись автомобиля». Поэтому режиссер доверил Миронову и отрицательного персонажа в ленте «Старики-разбойники», и пригласил его на главную роль в комедию «Необычайные приключения итальянцев в России».

Когда Рязанов начал снимать «Иронию судьбы», он надеялся, что его любимчик сыграет Ипполита. Но Миронов, прочитав сценарий, решительно отказался, заявив, что больше не хочет играть злодеев. Постановщик долго убеждал актера, что его персонаж не отрицательный, а несчастный. Однако тот был непоколебим. Андрей хотел сыграть Лукашина и попросился на пробы. Но прослушивание оказалось неудачным: Рязанов видел в актере дамского угодника, который точно не соответствовал образу мужчины, не пользующегося популярностью среди женщин. Поэтому режиссер отказал Миронову.