Рязанов ошибался насчет Ахеджаковой: исправил оплошность перед смертью

Эльдар Рязанов был известен тем, что часто работал с одними и теми же артистами. Он считал, что если актер уже зарекомендовал себя, то справится с любым проектом. Одной из ярких фавориток режиссера стала Лия Ахеджакова. Рязанову очень понравился образ подруги главной героини, который актриса воплотила в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Хотя Ахеджакова вместе с Валентиной Талызиной появлялась на экране всего на несколько минут, зрители запомнили эту парочку.

После этого артистка снялась и в других работах Рязанова от «Служебного романа» до «Гаража». Но, как считает Талызина, режиссер ошибался насчет таланта Ахеджаковой и признал это только перед смертью.

В 2006 году на экраны вышел последний фильм Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви». Довольно значимую роль гадалки он доверил Ахеджаковой. К тому времени актриса уже втерлась в доверие к семье режиссера, стала настоящим другом, как подчеркнула Талызина.