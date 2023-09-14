Рязанов не успел снять фильм, о котором мечтал: за проект взялся другой режиссер и все испортил
Долгие годы постановщик планировал амбициозную картину.
За годы жизни Эльдар Рязанов снял 35 полнометражных фильмов. Большая часть его работ стала классикой мирового кино, что сделало режиссера легендой советского кино еще при жизни. И далеко не все зрители догадываются, что постановщик так и не смог воплотить в жизнь свою главную мечту.
Как оказалось, всю жизнь Рязанов хотел показать на экранах жизнь певца Александра Вертинского. Он долгие годы вынашивал эту идею, но решился на нее уже в позднем возрасте. И в итоге не смог реализовать задуманное.
«К тому времени он физически был в сложном состоянии», — рассказала дочь музыканта порталу «7 дней».
Однако жизнь Вертинского все же экранизировали. Авдотья Смирнова вместе с Анастасией Вертинской, дочерью музыканта, подготовила сценарий шоу, которое увидело свет два года назад. И этот проект в итоге не удовлетворил наследницу музыканта.
Как признавалась Вертинская, история ее отца в сериале отличается от правдивых событий. Например, у него не было романов с Верой Холодной и Марлен Дитрих. И Смирнова, по словам Вертинской, решила по-своему рассказать о жизни музыканта, но эта версия заметно отличается от воспоминаний его семьи.