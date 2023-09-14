Рязанов не успел снять фильм, о котором мечтал: за проект взялся другой режиссер и все испортил

За годы жизни Эльдар Рязанов снял 35 полнометражных фильмов. Большая часть его работ стала классикой мирового кино, что сделало режиссера легендой советского кино еще при жизни. И далеко не все зрители догадываются, что постановщик так и не смог воплотить в жизнь свою главную мечту.

Как оказалось, всю жизнь Рязанов хотел показать на экранах жизнь певца Александра Вертинского. Он долгие годы вынашивал эту идею, но решился на нее уже в позднем возрасте. И в итоге не смог реализовать задуманное.

«К тому времени он физически был в сложном состоянии», — рассказала дочь музыканта порталу «7 дней».

Однако жизнь Вертинского все же экранизировали. Авдотья Смирнова вместе с Анастасией Вертинской, дочерью музыканта, подготовила сценарий шоу, которое увидело свет два года назад. И этот проект в итоге не удовлетворил наследницу музыканта.

Как признавалась Вертинская, история ее отца в сериале отличается от правдивых событий. Например, у него не было романов с Верой Холодной и Марлен Дитрих. И Смирнова, по словам Вертинской, решила по-своему рассказать о жизни музыканта, но эта версия заметно отличается от воспоминаний его семьи.