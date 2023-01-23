Рязанов не снял свой самый желанный фильм, но россияне не жалеют: вот почему

Талант Эльдара Рязанова подарил зрителям множество культовых картин. Но были фильмы, которые знаменитому творцу просто не суждено было снять.

Когда-то режиссер увлекся идеей экранизировать пьесу Эдмона Ростана. Его занимательная история о Сирано де Бержераке должна была отображать актуальные социальные проблемы СССР и отзываться в сердцах обычных граждан. Однако даже выбор актера на главную роль создал множество препятствий.

Изначально за это место соревновались Андрей Миронов, Олег Ефремов и Сергей Юрский. А спустя время сам Рязанов предложил работу Евгению Евтушенко. Последний согласился, но работники «Мосфильма» забраковали кандидатуру поэта, потребовав от режиссера срочно найти замену. Из-за таких противоречий фильм так и не сняли.

Впрочем, некоторые пользователи считают это небольшой потерей.