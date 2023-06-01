Рязанов намучился изрядно: в кино Гузеевой помог пробиться далеко не талант

Юная Лариса Гузеева идеально вписалась в образ несчастной Ларисы Огудаловой в картине «Жестокий романс». Однако во время работы над фильмом Эльдар Рязанов сильно намучился с актрисой, ведь взял он ее не из-за таланта.

Режиссер долго думал, кого утвердить на главную женскую роль. В конце концов его выбор пал на красавицу Гузееву, на счету которой не было ни одной крупной киноработы. Рязанова покорила внешность Ларисы Андреевны, ее бездонные синие глаза и роскошные черные волосы. По словам режиссера, в актрисе была экзотичность и музыкальность. А это шло на руку образу.

Когда мэтр утверждал ее на роль из-за одной только внешности, он понимал, на что идет. Но надеялся, что в компании таких профессионалов, как Андрей Мягков, Никита Михалков и Алиса Фрейндлих, Гузеева выложится на все сто процентов. Однако во время съемок актриса показала все свое профессиональное невежество. Лишь к концу процесса Лариса Андреевна освоилась и не доставляла особых проблем.

На этом мучения Рязанова не кончились. Он понял, что голос Гузеевой слишком низок для хрупкой Огудаловой, и пригласил Анну Каменкову озвучить героиню.