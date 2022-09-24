Рязанов много лет сожалел, что связался с Гузеевой: всему виной — «Бесприданница»

Режиссер Эльдар Рязанов провел тщательную работу, чтобы собрать сильную актерскую команду для своего фильма «Жестокий романс», снятого по мотивам пьесы Островского «Бесприданница». На главную роль Ларисы Огудаловой перебрали полторы тысячи молодых актрис.

Итоговый выбор пал на Ларису Гузееву, но работать с ней оказалось совсем непросто.

По мнению режиссера, Гузеева играла плохо – и он неоднократно в грубой форме сообщал ей об отсутствии актерского таланта. От советов маститых коллег Лариса Гузеева лишь впадала в ступор. Гузееву пришлось даже переозвучивать – у нее был низкий и хриплый голос из-за частого курения «Беломора». Правда, к концу съемок Рязанов оттаял – он видел, что Гузеева очень старается и многому успела научиться, и снимать ее стало намного легче.