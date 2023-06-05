Рязанов мечтал о другой: в «Карнавальной ночи» Гурченко не должно было быть

Людмила Гурченко красиво ворвалась в мир кино. Ее карьера началась с главной роли в комедии «Карнавальная ночь». Но изначально Эльдар Рязанов мечтал, чтобы в его картине снялась другая актриса.

Лену Крылову должна была сыграть Лилия Юдина. Она известна по фильмам «Майская ночь, или Утопленница», «На подмостках сцены», «Огни на реке» и другим. Также на счету Юдиной множество спектаклей, где ей были отведены главные роли.

Рязанов хотел, чтобы Лилия Витальевна сыграла в его новой картине. Однако руководитель Малого театра, где служила актриса, этому воспротивился. Он нагружал Юдину работой и даже грозился уволить, если она согласится на съемки. Лилия Витальевна выбрала театр, а в отместку за отказ Иван Пырьев, глава «Мосфильма», внес ее в черный список. С этого момента карьера Юдиной пошла под откос.

Но поклонники «Карнавальной ночи» рады, что роль досталась утонченной и миловидной Гурченко. Юдина с ее крупным носом явно проигрывает на фоне Людмилы Марковны.