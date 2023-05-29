Рязанов и Гайдай оставляли друг другу тайные послания в фильмах: вы их точно не замечали

Про Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова в советской прессе, да и в киношных кулуарах, ходили всевозможные слухи. Одни говорили, что режисеры-конкуренты ненавидят друг друга. Другие оспаривали, дескать, это легенда для всех, а на деле они лучшие друзья, которые просто провоцируют слухи.

На деле же Гайдай и Рязанов действительно конкурировали между собой и даже поддерживали друг в друге дух конкуренции законными и созидательными способами. Например, в своих фильмах они оставляли тайные послания друг другу, которые никто из зрителей не замечал.

Например, в «Бриллиантовой руке», которую нещадно критиковал Рязанов, Гайдай в самом начале разместил занятное рекламное объявление. В кадре крупно показана афиша фильма «Зигзаг удачи» Гайдая — ленты, которую многие посчитали крайне неудачной и нудной.

А Рязанов в ответ сотворил аналогичный «подкол». Все помнят эпохальную статую из «Служебного романа». Так вот она — это отсылка к тому же самому фильму