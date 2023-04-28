Рязанов чуть не выгнал Гузееву из «Жестокого романса»: причина неожиданная

Драма «Жестокий романс» стала дебютной работой для Ларисы Гузеевой. 23-летняя артистка покорила публику своей талантливой игрой, прославившись на всю страну, но, как оказалось, Эльдар Рязанов не был доволен Гузеевой и собирался заменить ее на другую актрису.

Дело в том, что ему было очень сложно работать с артисткой из-за ее оренбургского говора. Гузеева разговаривала с сильнейшим акцентом, поэтому каждую сцену с ее участием переснимали несколько раз.

Рязанову было так тяжело работать с артисткой, что он пошел на хитрость. Постановщик пригласил Анну Каменкову, которая озвучила героиню Гузеевой. Романсы же за нее пела Валентина Пономарева, работавшая в театре «Ромэн». Благодаря этому шагу киноделу удалось доснять фильм, и он остался доволен работой с Гузеевой.