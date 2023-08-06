Рязанов чуть ли не умолял Смоктуновского сняться в этом фильме: получился шедевр

Детективная комедия «Берегись автомобиля» была представлена советскому зрителю в середине 60-х. Черно-белый фильм Эльдара Рязанова мгновенно сыскал любовь публики, которая отмечала и захватывающий сюжет, и прекрасную игру актеров. Особенно же зрители оценили Иннокентия Смоктуновского, который исполнил роль борца за справедливость Юрия Деточкина.

При этом сам Смоктуновский не хотел играть в фильме Рязанова. В первый раз постановщик обратился к нему после подготовки сценария, но артист был задействован в спектакле «Гамлет», поэтому отказался. Тогда режиссер утвердил на роль Юрия Никулина, но, пока съемочная группа готовилась к работе, артист отправился на гастроли с цирком.

Тогда Рязанов начал проводить кастинг на главную роль. Он отсмотрел десятки звезд экрана, но никто не мог впечатлить его так же сильно, как Смоктуновский. И после многочисленных неудач режиссер вновь обратился к артисту.

Он практически умолял Смоктуновского принять его предложение, и тот в итоге согласился.

Выбор Рязанова оказался верным. Комедия «Берегись автомобиля» до сих пор считается одной из самых популярных в СССР, а любовь зрителей к ней лишь растет.