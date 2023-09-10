Рязанов был вовсе не гением: кому режиссер обязан головокружительным успехом

За годы своей карьеры Эльдар Рязанов пополнил кинематограф шедевральными работами. Его мелодрамы и комедии до сих пор с удовольствием пересматривают зрители, находят в них все новые и новые нюансы.

Такие фильмы, как «Ирония судьбы» или «Служебный роман», стали абсолютной классикой в стране. Но, как считают некоторые артисты, называть Рязанова гением преждевременно, ведь в его работе у него были опытные помощники.

Именно этой команде постановщик и был обязан своим головокружительном успехом. Центральное место в ней занимала редактор картины «Ирония судьбы, или С легким паром!» Нина Скуйбина. Как описала ее Валентина Талызина, это была умная женщина, которая видела всех людей насквозь.

После смерти мужа она осталась вдовой и одна воспитывала сына, но карьере отдавалась целиком. На протяжении 11 лет Скуйбина служила музой и единомышленницей Рязанова.

И только в 1970-м году режиссер ушел от первой жены, чтобы связать жизнь с преданной коллегой. Талызина подчеркнула в интервью «Вечерней Москве », что после того, как спустя почти 20 лет, постановщик потерял и вторую супругу, и давнего друга драматурга Эмиля Брагинского, культовых фильмов он больше не снимал.