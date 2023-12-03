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Рязанов был в гневе: Мягкову отомстили на съемках «Гаража», цинично унизив перед женой

3 декабря 2023 06:00
Рязанов был в гневе: Мягкову отомстили на съемках «Гаража», цинично унизив перед женой

Цинично — да, но и комично тоже.

Андрей Мягков стал жертвой изощренной мести режиссера Эльдара Рязанова на съемках фильма «Гараж». За несколько лет до этого Мягков снялся в культовом фильме «Служебный роман», где неосторожно высказался относительно стихов Рязанова, которые стали словами к самой известной песне из киноленты. Артист нелестно отозвался о стихах, посчитав их «недостаточно изящными». Режиссер почувствовал себя оскорбленным и запомнил это.

Рязанов решил наказать Мягкова и дал ему «немую» роль лаборанта Хвостова, который весь фильм сидит с простуженным горлом и может выражать свои эмоции только лицом. Таким образом, Мягков не мог использовать свой голос на протяжении всего фильма.

Однако актер получил компенсацию за потерянный голос — его жена Анастасия Вознесенская была приглашена на роль Кушаковой, директора рынка. Мягков долгое время мечтал сыграть вместе с женой и даже пытался выдвигать условия разным режиссерам.

В итоге его желание своеобразным образом сбылось, и супруги были рады возможности работать на одной площадке.

Фото: Кадр из фильма «Гараж» (1980)
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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