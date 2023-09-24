Рязанов - шалун: этот пикантный кадр с голой грудью в кинохите заметили единицы

Комедия «Невероятные приключения итальянцев в России» стала одним из самых известных фильмов в карьере Эльдара Рязанова. Зрители хвалили картину за прекрасный актерский ансамбль, яркие диалоги и захватывающую историю. Но лишь внимательные поклонники смогли заметить весьма пикантный эпизод, который постановщик включил в свою работу.

Дело в том, что в картине принимает участие артистка из Италии Антония Сантилли. И в одной из сцен всего лишь на несколько секунд она предстает по пояс обнаженной, когда моется в ванной. А прикрывают формы знаменитости только клочья пены и ничего больше.

При этом цензоры, несмотря на откровенность эпизода, решили оставить его в картине. И на тех зрителей, которые обратили на сцену внимание, она произвела неизгладимое впечатление, ведь обнаженных тел никогда не было на советском экране.