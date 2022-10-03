Рядового Фахрутдинова из «Солдат» не узнать из-за лишнего веса (фото)

Практически все герои первых сезонов знаменитого сериала «Солдаты» были настолько любимы народом, что сразу превращали в звезд экрана тех молодых актеров, которые играли эти роли. Среди них был и Юрий Шибанов, исполнивший роль рядового Фахрутдинова, который довольно быстро дорос до звания младшего сержанта.

На самом деле Шибанов был звездой сериалов еще до «Солдат». Его карьера началась с «Убойной силы», а затем были «Империя под ударом», «Штрафбат», «Бедная Настя» и другие. Но именно роли Рината Фахрутдинова и его близнеца Ильхама сделали актера популярным по-настоящему.

Сейчас Юрию 43 года, из которых последние десять лет он совсем не снимается в кино. Причиной этого стали заметные проблемы со здоровьем. Поклонники, увидевшие актера в одной из популярных телепередач, не могли не заметить, что у Шибанова за эти годы появился довольно большой лишний вес.

Чтобы изменить ситуацию, Юрий пытался заниматься по специально разработанной программе, но особых результатов это не дало. Сейчас артист профессионально занимается проведением тренингов, копирайтингом и даже пишет книги. Но зрители все равно помнят его по образу обаятельного сержанта.