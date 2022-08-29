Рядом с Орейро не стояла: как выглядит жена красавчика из «Дикого ангела»

В 90-е, когда зрителей по всему миру приковал к телеэкранам сериал «Дикий ангел», множество поклонников Натальи Орейро и Факундо Араны мечтали увидеть актеров парой. Кумир разрушил их надежды, когда выбрал в жены женщину совсем другого типажа.

На пике популярности он встретил Марию Сусини — модель, рекламирующую нижнее белье и позирующую для мужских журналов. В первый же год романа она забеременела их первенцем — дочерью Индией, а спустя еще четыре года на свет появились двойняшки Яко и Моро.

Только после рождения трех детей Факундо отвел любимую под венец. Свой поступок артист объяснял просто: теперь, когда они с Марией по-настоящему узнали друг друга и стали родителями, ошибиться в выборе спутника жизни было просто невозможно.

Семью Арана поставил на первое место, поэтому в последние годы все реже снимается в кино и сериалах; актер отдает предпочтение театру и гастролям со своей музыкальной группой.