Рядом с ним даже Человек-паук становится кровожадным: Блейд наконец дебютировал в MCU (видео)

Marvel официально выпустила трейлер «Marvel Зомби», и фанаты получили то, чего ждали годами — первый полноценный взгляд на Блэйда в действии. Впервые персонаж появлялся лишь голосом в сцене после титров «Вечных» (2021), но теперь студия раскрыла его в анимационном сериале — и выглядит всё жёстче, чем ожидали.

Сериал для взрослых и рейтинг TV-MA

«Зомби Marvel» выйдет 24 сентября 2025 года на Disney+ и будет состоять из четырёх эпизодов. В отличие от большинства проектов студии, сериал получил рейтинг TV-MA — впервые Marvel Studios настолько явно уходит в мрачный тон, показывая убитых, расчлененку и море крови.

В центре сюжета — зомби-апокалипсис в альтернативной вселенной Marvel. Среди монстров — зомби версии героев, включая Капитана Америку и Алую Ведьму, а в центре внимания — новые команды выживших.

Блэйд в костюме Лунного рыцаря: что показал трейлер

В трейлере впервые видно, как Блэйд расправляется с ордами зомби, используя фирменный меч. Его версия здесь неожиданно сочетается с образами Лунного рыцаря, что отсылает к финалу первого сезона «Что, если?..».

Однако есть важная деталь: Махершала Али в «Зомби Marvel» не озвучивает персонажа. Эту роль в анимации исполнил Тодд Уильямс. Впрочем, это временное решение — полнометражный фильм «Блэйд» в основной киновселенной всё ещё разрабатывается, и там Махершала останется в роли.

Кто ещё вернётся

Marvel решила сыграть на ностальгии:

Элизабет Олсен озвучивает зомби Алую Ведьму.

Хейли Стейнфелд вернулась к роли Кейт Бишоп.

Флоренс Пью снова озвучивает Елену Белову.

Подтверждено появление Чёрной Пантеры, Человека-паука (в трейлере он при помощи паутины жестоко обезглавливает нежить) и даже головы Человека-муравья из эпизода «Что, если?..».

Проект важен для MCU

Несмотря на то что «Зомби Marvel» не канон, сериал уже подогревает интерес к будущим фильмам. Он возвращает персонажей, которых фанаты давно не видели, и готовит почву для масштабных событий «Мстителей: Судный день» (премьера — 18 декабря 2026 года).

Судя по тональности трейлера, Marvel впервые открыто экспериментирует с жестокостью, и если сериал выстрелит, можно ждать, что фильм «Блэйд» будет куда мрачнее привычного MCU.

