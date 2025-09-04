Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Рядом с ним даже Человек-паук становится кровожадным: Блейд наконец дебютировал в MCU (видео)

Рядом с ним даже Человек-паук становится кровожадным: Блейд наконец дебютировал в MCU (видео)

4 сентября 2025 10:23
Рядом с ним даже Человек-паук становится кровожадным: Блейд наконец дебютировал в MCU (видео)

Охотник на нежить орудует мечом и сносит противников.

Marvel официально выпустила трейлер «Marvel Зомби», и фанаты получили то, чего ждали годами — первый полноценный взгляд на Блэйда в действии. Впервые персонаж появлялся лишь голосом в сцене после титров «Вечных» (2021), но теперь студия раскрыла его в анимационном сериале — и выглядит всё жёстче, чем ожидали.

Сериал для взрослых и рейтинг TV-MA

«Зомби Marvel» выйдет 24 сентября 2025 года на Disney+ и будет состоять из четырёх эпизодов. В отличие от большинства проектов студии, сериал получил рейтинг TV-MA — впервые Marvel Studios настолько явно уходит в мрачный тон, показывая убитых, расчлененку и море крови.

Рядом с ним даже Человек-паук становится кровожадным: Блейд наконец дебютировал в MCU (видео)

В центре сюжета — зомби-апокалипсис в альтернативной вселенной Marvel. Среди монстров — зомби версии героев, включая Капитана Америку и Алую Ведьму, а в центре внимания — новые команды выживших.

Блэйд в костюме Лунного рыцаря: что показал трейлер

В трейлере впервые видно, как Блэйд расправляется с ордами зомби, используя фирменный меч. Его версия здесь неожиданно сочетается с образами Лунного рыцаря, что отсылает к финалу первого сезона «Что, если?..».

Рядом с ним даже Человек-паук становится кровожадным: Блейд наконец дебютировал в MCU (видео)

Однако есть важная деталь: Махершала Али в «Зомби Marvel» не озвучивает персонажа. Эту роль в анимации исполнил Тодд Уильямс. Впрочем, это временное решение — полнометражный фильм «Блэйд» в основной киновселенной всё ещё разрабатывается, и там Махершала останется в роли.

Кто ещё вернётся

Marvel решила сыграть на ностальгии:

  • Элизабет Олсен озвучивает зомби Алую Ведьму.

  • Хейли Стейнфелд вернулась к роли Кейт Бишоп.

  • Флоренс Пью снова озвучивает Елену Белову.

  • Подтверждено появление Чёрной Пантеры, Человека-паука (в трейлере он при помощи паутины жестоко обезглавливает нежить) и даже головы Человека-муравья из эпизода «Что, если?..».

Рядом с ним даже Человек-паук становится кровожадным: Блейд наконец дебютировал в MCU (видео)

Проект важен для MCU

Несмотря на то что «Зомби Marvel» не канон, сериал уже подогревает интерес к будущим фильмам. Он возвращает персонажей, которых фанаты давно не видели, и готовит почву для масштабных событий «Мстителей: Судный день» (премьера — 18 декабря 2026 года).

Рядом с ним даже Человек-паук становится кровожадным: Блейд наконец дебютировал в MCU (видео)

Судя по тональности трейлера, Marvel впервые открыто экспериментирует с жестокостью, и если сериал выстрелит, можно ждать, что фильм «Блэйд» будет куда мрачнее привычного MCU.

«Сводила с ума все 2 сезона!»: эти премьеры от Netflix блогер Каграманов ждет больше всех — рейтинги 7.8+, а выйдут уже в сентябре.

Фото: Кадр из сериала «Marvel Зомби», синопсис фото Marvel
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В 10 раз старше главного героя, с понятной мотивацией: чего вы не знали про Адама из «Вечности» В 10 раз старше главного героя, с понятной мотивацией: чего вы не знали про Адама из «Вечности» Читать дальше 5 сентября 2025
Японский ответ «Любовь, смерть и роботы»: автор «Человека-бензопилы» выпускает аниме-антологию — 8 безумных историй скоро выйдут на Amazon Японский ответ «Любовь, смерть и роботы»: автор «Человека-бензопилы» выпускает аниме-антологию — 8 безумных историй скоро выйдут на Amazon Читать дальше 4 сентября 2025
«Худшее время»: финальные серии «Офиса» довели Дакоту Джонсон до ручки — о коллегах вспоминает только плохое «Худшее время»: финальные серии «Офиса» довели Дакоту Джонсон до ручки — о коллегах вспоминает только плохое Читать дальше 3 сентября 2025
Уилл — новый Векна, а Эдди — вампир: самые популярные теории о последнем сезоне «Очень странных дел» Уилл — новый Векна, а Эдди — вампир: самые популярные теории о последнем сезоне «Очень странных дел» Читать дальше 3 сентября 2025
Создатель «Во все тяжкие» раскрыл сюжет нового сериала: «Плюрибус» похож на одну серию «Футурамы» — без кристаллов и картеля Создатель «Во все тяжкие» раскрыл сюжет нового сериала: «Плюрибус» похож на одну серию «Футурамы» — без кристаллов и картеля Читать дальше 2 сентября 2025
В новой адаптации «Гарри Поттера» все-таки появятся старые лица: следом за Малфоем к команде присоединилась звезда прошлых фильмов В новой адаптации «Гарри Поттера» все-таки появятся старые лица: следом за Малфоем к команде присоединилась звезда прошлых фильмов Читать дальше 2 сентября 2025
«Футурама» и «Симпсоны»: два культовых мультика за 26 лет стали частью одной вселенной — доказываем и показываем «Футурама» и «Симпсоны»: два культовых мультика за 26 лет стали частью одной вселенной — доказываем и показываем Читать дальше 1 сентября 2025
От пародии на «Чужого» до самой горькой серии с псом Фрая: 10 самых лучших эпизодов «Футурамы», которые хочется пересматривать снова и снова От пародии на «Чужого» до самой горькой серии с псом Фрая: 10 самых лучших эпизодов «Футурамы», которые хочется пересматривать снова и снова Читать дальше 1 сентября 2025
Что мы говорим богу смерти? Не сегодня: в каких сериях «Игры престолов» обошлось без жестоких убийств Что мы говорим богу смерти? Не сегодня: в каких сериях «Игры престолов» обошлось без жестоких убийств Читать дальше 1 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше