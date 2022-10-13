Рядом с ней, как с мамой: как выглядит жена Мустафы из «Великолепного века»

Мехмет Гюнсюр стал известен в Турции и во всем мире благодаря роли Мустафы в сериале «Великолепный век». Множество поклонников внимательно следят за каждым его шагом, однако далеко не все догадываются, как именно сложилась личная жизнь артиста.

Как оказалось, свою любовь Гюнсюр встретил еще в начале 2000-х. Избранницей знаменитости стала Катерина Монджио, режиссер-документалист из Италии. Практически сразу между ними завязался роман, они поженились, а вскоре знаменитость родила супругу троих детей.

При этом Гюнсюр, как не редко отмечали поклонники, отличается очень молодым внешним видом. Поэтому пользователи Сети не всегда узнают в Катерине его жену, предполагая, что между ними слишком большая разница в возрасте для супругов. Своим мнением фанаты делятся в социальных сетях артиста, где он нередко публикует кадры с семьей.