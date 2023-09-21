Рядом с моложавой Луппиан как дедушка: ахнете, увидев Боярского без шляпы

Михаил Боярский на низкую самооценку не жалуется. Однажды музыкант заявил, что его жена Лариса Луппиан не проживет без него и дня. Кажется, артист слишком себя переоценивает.

В последнее время он сильно сдал. На фоне своей красавицы-супруги артист выглядит как измученный дедушка. И это стало еще более заметным, когда исполнитель вдруг отказался от любимой черной шляпы. Даже в Кремле ему позволили не снимать этот аксессуар при президенте. Вот почему поклонники немало удивились, увидев звезду с непокрытой головой в социальных сетях.

Увы, но без фирменного головного убора д’Артаньян совсем не тот. Михаил Сергеевич постарел и теперь рядом с Ларисой Регинальдовной смотрится нелепо. В свои 70 лет актриса остается привлекательной моложавой женщиной, а вот ее благоверному остается лишь вспоминать о том, каким красавцем он был прежде.