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Рядом с моложавой Луппиан как дедушка: ахнете, увидев Боярского без шляпы

21 сентября 2023 19:30
Рядом с моложавой Луппиан как дедушка: ахнете, увидев Боярского без шляпы

Д'Артаньян уже не тот.

Михаил Боярский на низкую самооценку не жалуется. Однажды музыкант заявил, что его жена Лариса Луппиан не проживет без него и дня. Кажется, артист слишком себя переоценивает.

В последнее время он сильно сдал. На фоне своей красавицы-супруги артист выглядит как измученный дедушка. И это стало еще более заметным, когда исполнитель вдруг отказался от любимой черной шляпы. Даже в Кремле ему позволили не снимать этот аксессуар при президенте. Вот почему поклонники немало удивились, увидев звезду с непокрытой головой в социальных сетях.

Увы, но без фирменного головного убора д’Артаньян совсем не тот. Михаил Сергеевич постарел и теперь рядом с Ларисой Регинальдовной смотрится нелепо. В свои 70 лет актриса остается привлекательной моложавой женщиной, а вот ее благоверному остается лишь вспоминать о том, каким красавцем он был прежде.

Рядом с моложавой Луппиан как дедушка: ахнете, увидев Боярского без шляпы
Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press/globallookpress.com, pixabay.com, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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