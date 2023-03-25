Рядом с детьми как девочка: финалистка «Фабрики Звезд» похвалилась сыновьями (фото)

О певице Заре заговорили, когда на телеэкраны вышел шестой сезон проекта «Фабрика звёзд». Восточная красавица заняла почетное третье место и подписала контракт с известным продюсером.

Сегодня поклонники ценят не только вокальные данные исполнительницы, но также ее кроткий нрав и порядочность. Девушка редко становится участницей громких скандалов и не распространяет слухи о своих коллегах. Кажется, что и дети известной певицы унаследовали ее мудрость.

Даниил и Максим, в отличие от большинства звёздных наследников, достаточно скромны и интеллигентны, как настоящие джентльмены. Они испытывают страсть к точным наукам и иностранным языкам. Братья уже заметно подросли, поэтому на их фоне известная мама смотрится как юная девушка, что не осталось без внимания поклонников певицы.