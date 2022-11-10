Рвал и портил реквизит во время съемок: этого о Шерлоке Холмсе вы точно не знали

Актер не стал отказывать себе в удовольствии.

Бенедикт Камбербэтч блистал на экране в образе Шерлока Холмса. Мало кто из поклонников знает, что актер позволял себе на съемочной площадке популярного сериала.

Многие помнят, как стильно и элегантно выглядел в кадре персонаж артиста, отдававший предпочтение рубашкам от Dolce & Gabbana, узким классическим брюкам и облегающим фигуру пиджакам на двух пуговицах. За выбор нарядов для импозантного героя, как пишет издание GQ, отвечала художник по костюмам Сара Артур. Со звездой экрана ей пришлось очень нелегко.

Ее вкусы совпадали со вкусами знаменитости, но все испортило решение Камбербэтча самостоятельно выполнять довольно непростые трюки. В результате актер постоянно рвал и портил дорогостоящий реквизит, который специально для него приходилось неоднократно докупать, что не могло не сказаться на бюджете фильма.