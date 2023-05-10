Русскую красавицу осуждали за брак с африканцем, а теперь ей завидуют: посмотрите на их семью

Выйти замуж за иностранца мечтают многие. Большинство женщин отдают предпочтение мужчинам из европейских стран, и мало кто готов связать свою жизнь с африканцем. Мария Гуляева оказалась среди тех, кто не побоялся пойти на риск.

С Лубиндой Хаабазокой она познакомилась в одном из клуба Ростова-на-Дону. Уроженец Замбии тут же положил глаз на эффектную россиянку, да и она осталась под большим впечатлением от нового знакомого. Поначалу их связывали дружеские отношения, но со временем они переросли в нечто большее. Когда Лубинда принял решение о возвращении на родину, Мария отправилась вслед за ним.

Вскоре влюбленные сыграли две свадьбы — одна прошла в Замбии, а другая — в России. Многие осуждали русскую красавицу за брак с африканцем, но Гуляева о своем решении не пожалела. Россиянка признается, что ей нравится жить в Африке. По ее словам, у многих людей неверные представления о самом жарком континенте.

Например, считается, что там довольно низкий уровень жизни, но это точно не про семью Лубинды и Марии. Африканец, будучи кандидатом экономических наук, работает преподавателем и получает довольно неплохую зарплату. И сегодня те, кто не верил в благополучное будущее Гуляевой рядом с чернокожим мужем, завидуют ей. Супруги вот уже семь лет счастливы вместе: они живут в просторном доме и воспитывают двух наследников — сына и дочь.