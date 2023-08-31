Русскую копию Джоли в молодости никто не называл красавицей: лицо квадратное, брови дугой

Ляйсан Утяшева была одной из главных звезд российской гимнастики. Оставив спорт, девушка долгое время искала себе новое призвание. Сегодня она известна как телеведущая и блогер: в социальных сетях у супруги Павла Воли миллионы подписчиков.

Недавно Ляйсан опубликовала в Сети фото, на котором предстала в образе голливудской дивы Анджелины Джоли из фильма «Лазурный берег». Бывшая гимнастка повторила прическу актрисы и макияж с акцентом на глазах. Хотя не все оценили такое преображение, передать узнаваемый стиль ведущей удалось очень точно.

Походить на одну из главных красавиц западного кино Утяшева стала совсем недавно. После ухода из профессионального спорта из-за травмы девушка набрала около 20 килограммов. Она впала в депрессию, не следила за собой и мало знала о стиле. Ее тонкие, выгнутые дугой брови-ниточки совсем не украшали широкое лицо башкирки. Только спустя годы Ляйсан удалось взять себя в руки и вернуться к идеальной форме, в которой она находится даже после рождения детей.