Русскую Эммануэль сегодня не узнать: не поверите, как она зарабатывает на жизнь

Александра Колкунова была одной из тех актрис, которые даже во время кризиса кинематографа в 90-е годы регулярно появлялись на больших экранах. В те времена режиссеры часто вставляли в фильмы очень откровенные сцены, и не все готовы были отважиться на этот шаг.

Но голубоглазая блондинка всегда соглашалась участвовать в таких эротичных картинах. Однако внезапно она пропала из индустрии. Красавица вышла замуж за американца и перебралась в Штаты. Девушке не удалось добиться успеха в Голливуде. Поэтому об актерской карьере и былой славе пришлось забыть.

Вновь вспомнили о Колкуновой лишь в конце нулевых. Она заявила, что является экстрасенсом, и телезрители стали чаще видеть ее в различных шоу. Александра перекрасила волосы в темный цвет и стала напоминать настоящую ведьму. Похоже, такая деятельность принесла бывшей артистке немалый заработок. Вскоре она открыла целую сеть эзотерических салонов и стала полноправной гражданкой США.