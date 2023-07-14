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Русскую Эду от настоящей из «Постучись в мою дверь» не отличить: убедитесь сами

14 июля 2023 17:15
Русскую Эду от настоящей из «Постучись в мою дверь» не отличить: убедитесь сами

Поклонники оригинала будут в восторге.

Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» стал международным хитом. Картина обрела огромную популярность в России, и киноадаптация стала лишь вопросом времени. Недавно в Сеть просочились имена актеров, которые исполнят главные роли.

Рокового Серкана Болата сыграет Никита Волков, известный по сериалу «Трудные подростки». А роль красавицы Эды исполнит 25-летняя звезда «Триггера» Лиана Гриба. Сама актриса эту информацию пока никак не прокомментировала.

Российские поклонники турецкого телехита надеются, что это правда, ведь Гриба — достойная кандидатура на эту роль. Лиана очень похожа на «оригинал»: длинные темные волосы, ослепительная улыбка, стройная фигура. Гриба и Ханде Эрчел похожи как родные сестры.

По некоторой информации, съемки российской версии сериала в самом разгаре. Одна из локаций — цветочный магазин. Именно здесь работает главная героиня истории Эда. Об этом пишет издание Super, корреспонденты которого посетили места съемок.

Русскую Эду от настоящей из «Постучись в мою дверь» не отличить: убедитесь сами
Фото: Кадр из сериала «Постучись в мою дверь», соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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