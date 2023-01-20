Русской Золушке 38 лет: гляньте, что с ней стало после трех рухнувших браков

Юлия Маврина прославилась уже в подростковом возрасте, снявшись в новогоднем мюзикле «Золушка», где принцем был Николай Басков. Режиссеры сразу же оценили ее талант и начали предлагать роли в популярных проектах. Артистка быстро завоевала славу, но трагедия в личной жизни заставила ее исчезнуть с экранов.

Дело в том, что к 38 годам артистка прожила три неудачных романа. Впервые она вышла замуж уже в 18 лет и переехала за супругом в Америку, но спустя два года вернулась обратно. Вторым ее избранником стал музыкант Святослав Лютер, от которого артистка родила дочь Алису. Спустя некоторое время брак распался, так как, по данным СМИ, Юлия узнала о неверности супруга, а из-за отсутствия постоянных доходов она была вынуждена оставить дочь на попечение отцу и свекрови.

Третьим избранником Мавриной стал актер Никита Зверев, за которого она вышла замуж, но практически сразу развелась. С того времени артистка жила одна, а в 2016 году в ее жизни вновь появился Святослав Лютер. Однажды он приехал и передал артистке их дочь, заявив, что теперь она должна заботиться о наследнице. А спустя несколько дней музыкант покончил жизнь самоубийством.

Трагедии в личной жизни весьма негативно сказались на артистке. Она все меньше и меньше снималась в кино и закрылась от своих поклонников. Как уверены фанаты, она так и не начала новые отношения, а в последний раз на экранах появлялась четыре года назад.