Русской в подметки не годится: американская Даша Букина понравится не всем

Ситком «Счастливы вместе» в течение многих лет выходил на отечественных экранах, став культурным феноменом. Миллионы зрителей наблюдали за жизнью семьи Букиных из Екатеринбурга, но далеко не все догадывались, что сериал является адаптацией американского шоу «Женаты... и с детьми».

Оригинальный сериал рассказывает историю Эла Банди и его семьи. Он также работает продавцом женской обуви, а его супруга Пегги, роль которой исполняет Кэти Сагал, наслаждается жизнью на диване перед телевизором.

Создатели «Счастливы вместе» скопировали не только историю, но и внешность героев. Пегги, как и Даша Букина, может похвастаться пышной прической и безвкусными нарядами. Но многие зрители уверены: Наталья Бочкарева намного привлекательнее своей американской коллеги. И ее героиня затмевает менее эффектную Пегги.