Русской классикой стал фильм ужасов: иностранцы вздрогнули от сказки СССР

Картина «Финист — Ясный сокол» вышла на советские экраны в 1975 году. Практически сразу фильм с Георгием Вициным, Михаилом Пуговкиным и другими легендами советского экрана был признан классикой кинематографа. Однако иностранные зрители не остались от него в таком же восторге.

Как отмечают любители кино из других стран, картина совсем не напомнила им добрую сказку. Фильм Геннадия Васильева больше похож на классический фильм ужасов из-за пугающих персонажей, костюмов и музыки.

«Невероятно, что может стать русской классикой. Например, такой вот сказочный музыкальный хоррор-хаос», — считают зрители.

По их мнению, «Финист» может даже стать причиной фобий у подрастающего поколения. Даже на взрослых многие образы, показанные в фильме, производят неизгладимое впечатление, а детская психика с ними точно не справится.