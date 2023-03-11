Русской Кейт Мосс 38 лет: без слез на нее не взглянешь (фото)

Саша Пивоварова стала одной из самых востребованных моделей благодаря своей яркой внешности. Из-за ромбовидной формы лица и узких глаз блондинку часто сравнивают с инопланетянкой. Удостоилась она и более лестного сравнения — красавицу то и дело называют русской Кейт Мосс.

Изначально Саша хотела связать жизнь с живописью, но все карты спутал муж Игорь Вишняков, отправивший ее фото в известное модельное агентство. Уже через неделю после этого Пивоварова была в Милане и открывала шоу Prada.

Впоследствии модель получила массу выгодных предложений по работе и обзавелась армией фанатов. Однако с недавних пор поклонники отмечают, что от сногсшибательной красотки не осталось и следа.

Стоит только 38-летней Саше выйти в свет, как в Сети тут же пишут о том, как сильно она подурнела. По мнению интернет-пользователей, теперь без слез на Пивоварову не взглянешь.

Например, не так давно модель, облачившись в красное пальто, засветилась на одном из модных показов и шокировала публику. Многие заметили, что красотка сильно похудела, из-за чего ее щеки впали, а вид стал слишком уж болезненным.