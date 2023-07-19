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Русского богатыря сыграл иностранец: обомлеете, увидев его без грима (фото)

19 июля 2023 20:45
Русского богатыря сыграл иностранец: обомлеете, увидев его без грима (фото)

Былинный герой оказался европейцем.

Алеша Попович — русский богатырь и герой многих былин. Но в картине «Последний богатырь» его сыграл вовсе не славянин, а австрийский актер Вольфганг Черни.

В Россию артист приехал еще в 2011 году и сразу начал успешно строить карьеру. В его фильмографии около сорока проектов, и во многих он исполнил главную роль. Актер появился и в таких популярных картинах, как «Зоя» и «Т-34». Спустя десять лет Черни уехал обратно в Австрию, но оставил в России немало своих поклонников. Во время работы в России Вольфганг встретил свою любовь и женился, а в 2021 году у пары родился сын Леонард.

Картины, в съемках которых он принял участие, продолжают выходить — только в 2023 году в прокате должны появиться «Зоськина заправка» и «Трейдер». А в 2017 году австриец успешно перевоплотился в русского богатыря Алешу Поповича. В этом ему помогла спортивная подготовка: актер отлично держался на лошади и сам выполнял трюки во время съемок. В жизни Черни мало похож на былинного героя. Он носит смешные пижамы и выглядит больше как милый и уютный плюшевый мишка.

Русского богатыря сыграл иностранец: обомлеете, увидев его без грима (фото)
Фото: Кадр из фильма «Последний богатырь» (2017), соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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