Русского богатыря сыграл иностранец: обомлеете, увидев его без грима (фото)

Алеша Попович — русский богатырь и герой многих былин. Но в картине «Последний богатырь» его сыграл вовсе не славянин, а австрийский актер Вольфганг Черни.

В Россию артист приехал еще в 2011 году и сразу начал успешно строить карьеру. В его фильмографии около сорока проектов, и во многих он исполнил главную роль. Актер появился и в таких популярных картинах, как «Зоя» и «Т-34». Спустя десять лет Черни уехал обратно в Австрию, но оставил в России немало своих поклонников. Во время работы в России Вольфганг встретил свою любовь и женился, а в 2021 году у пары родился сын Леонард.

Картины, в съемках которых он принял участие, продолжают выходить — только в 2023 году в прокате должны появиться «Зоськина заправка» и «Трейдер». А в 2017 году австриец успешно перевоплотился в русского богатыря Алешу Поповича. В этом ему помогла спортивная подготовка: актер отлично держался на лошади и сам выполнял трюки во время съемок. В жизни Черни мало похож на былинного героя. Он носит смешные пижамы и выглядит больше как милый и уютный плюшевый мишка.