Русский Серкан Болат разочаровал фанатов сериала «Постучись в мою дверь»: народ негодует

В России работают над ремейком турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Полный список актеров все еще хранят в секрете, но Телеграм-канал SHOT раскрыл личность русского Серкана Болата. Поклонники в ужасе от выбора актера на роль красавца-миллиардера.

За рулем дорогого спортивного автомобиля BMW i8 на съемочной площадке сериала заметили актера Никиту Волкова. Молодой человек известен по главной роли в фантастическом фильме «Черновик». Очевидно, именно Никита станет местной версией Серкана Болата — неотразимого красавца и богача, роль которого в оригинальном сериале исполнил Керем Бюрсин.

Пользователи Сети были шокированы. По мнению большинства, этот актер совсем не выглядит харизматичным красавчиком, разбивающим женские сердца направо и налево.

«Хоть бы похожего подобрали!» — возмущаются комментаторы.

В обсуждении появились и другие варианты худшего выбора на роль Серкана Болата. Пользователи предложили кандидатуры Гоши Куценко, Сергея Безрукова и даже Сергея Бурунова. Остается только гадать, кого же режиссеры выбрали на роль Эды, возлюбленной Серкана.