Русский Серкан Болат: бывшего Бузовой сравнивают с турецким красавчиком (фото)

Она была готова ради него на все, а он бил ее и просто хотел славы за ее счет. Так плачевно закончился полуторагодовой роман Ольги Бузовой и Давида Манукяна (Давы). Неудивительно, что симпатичный красавчик разбил теледиве сердце. В Сети сравнивают его с Керемом Бюрсином из сериала «Постучись в мою дверь».

«Мама, что за красавчик», «Сколько девушек вздыхают, сколько слез проливают они, глядя на тебя», «Давид преобразился», «Как ты похудел», — бывший парень Бузовой приводит в восторг пользователей Сети. На снимках из Дубая он, как они считают, выглядит точной копией Серкана Болата.

Знойный красавец с аккуратно выбритыми висками, впалыми щеками и ровным загаром — от обоих знаменитостей веет притягательной маскулинностью и сексуальностью. Их идеальная фигура и соблазняющий взгляд не оставит равнодушной ни одну девушку, как уверены интернет-пользователи.