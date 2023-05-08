Русский с подвохом: тайна происхождения Владимира Машкова наконец-то раскрыта

Владимир Машков известен как один из самых успешных российских актеров в Голливуде. Для зрителей со всего мира он стал олицетворением отечественного кинематографа, однако мало кто догадывается, откуда на самом деле родом артист.

Дело в том, что бабушка Машкова по линии матери была итальянкой, представительницей обедневшего рода Севруков. Она приехала в Россию из Швейцарии, стала гувернанткой, а со временем вышла замуж за русского преподавателя Ивана Никифорова и решила остаться на родине своего супруга. Спустя несколько лет на свет появилась мать артиста Наталья.

При этом Машков воспитывался в католической вере.

В детстве мама, как пишет портал WomanHit, отправила его в начальную церковную школу, где будущая звезда экрана провел несколько лет, а уже потом — в общеобразовательную. Театром же он увлекся еще в юности и все свое время посвящал только этому.