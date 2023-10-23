Русский пианист-вундеркинд стал звездой в США: как ему это удалось в 12 лет

О Елисее Мысине узнала вся страна, когда мальчику едва исполнилось пять лет. Дошкольник блестяще выступил в программе «Синяя птица», исполнив на пианино септиму вместе с Денисом Мацуевым. Телевизионный эфир принес ему большую популярность. Мацуев отметил способности начинающего музыканта и стал всячески опекать Елисея, рассчитывая на светлое будущее своего подопечного.

Вскоре вместе с семьей талантливый мальчик переехал в Москву. За прошедшее время пианист успел выступить на главных площадках страны, сыграть на форуме в Давосе, на открытии чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также выиграть множество международных состязаний. Юное дарование не собирается останавливаться на достигнутом.

Обошел соперников 12-летний вундеркинд и в американском Нэшвилле.

Елисей Мысин выиграл конкурс юных музыкантов имени Роберта Шумана в старшей возрастной категории, сообщает издание «Комсомольская правда». Из двух десятков финалистов пианист стал единственным россиянином и доказал, что искусство выше политики, а настоящий талант пробьется всегда.