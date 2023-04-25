Русский мультфильм сразил иностранцев наповал: вот в чем дело

Российская мультипликация широко известна за пределами родины. Иностранцы знают не только Чебурашку и Машу из сериала «Маша и Медведь», но и другие работы. Так, мультфильм «Алеша Попович и Тугарин Змей» сразил зарубежную публику наповал. И вот почему.

Многие признают, что сегодня американская анимация уже давно переживает не лучшие времена. Поэтому иностранцы стали обращать внимание на другие мультики, в том числе и на русские. В их поле зрения попал «Алеша Попович и Тугарин Змей», который в итоге покорил американскую аудиторию своим юмором, сюжетом и харизматичными персонажами.

Многие отметили, что мультфильм может конкурировать с американской анимацией и даже выиграет в этой борьбе. Весь секрет в его самобытности и оригинальности.

Иностранный блогер подробно разобрал мультик на своем YouTube-канале Kenneth Live и остался в восторге от просмотра.