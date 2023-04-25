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Русский мультфильм сразил иностранцев наповал: вот в чем дело

25 апреля 2023 15:45
Русский мультфильм сразил иностранцев наповал: вот в чем дело

Может составить конкуренцию американским проектам.

Российская мультипликация широко известна за пределами родины. Иностранцы знают не только Чебурашку и Машу из сериала «Маша и Медведь», но и другие работы. Так, мультфильм «Алеша Попович и Тугарин Змей» сразил зарубежную публику наповал. И вот почему.

Многие признают, что сегодня американская анимация уже давно переживает не лучшие времена. Поэтому иностранцы стали обращать внимание на другие мультики, в том числе и на русские. В их поле зрения попал «Алеша Попович и Тугарин Змей», который в итоге покорил американскую аудиторию своим юмором, сюжетом и харизматичными персонажами.

Многие отметили, что мультфильм может конкурировать с американской анимацией и даже выиграет в этой борьбе. Весь секрет в его самобытности и оригинальности.

Иностранный блогер подробно разобрал мультик на своем YouTube-канале Kenneth Live и остался в восторге от просмотра.

«Так высмеивать сказочные стандарты в то время — просто невообразимо. И ведь тут все есть: и история персонажа, и конфликт, заставляющий идти его в поход, и конфликт с товарищами, и их воссоединение, и бой с главным злодеем. А как это все подано! Забавно и весело», — написал интернет-пользователь под видео.

Фото: Кадр из мультфильма «Алёша Попович и Тугарин Змей» (2004)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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