Русский Джеки Чан в юбке: в профессию хрупкой красавицы сложно поверить (фото)

Не каждый актер готов рисковать своим здоровьем на съемочной площадке, и это кажется вполне разумным. Но преданность и отдача своей профессии таких мировых звезд, как Джеки Чан или Том Круз, просто поражает людей. Однако в большинстве случаев все сложные трюки в фильмах выполняют подготовленные каскадеры.

Одной из первых дублерш в российском кинематографе стала Варвара Никитина. Она с самого детства увлекалась художественной гимнастикой и стала мастером спорта. Но эту хрупкую девушку привлекали более экстремальные занятия, поэтому, когда ей предложили исполнить несколько трюков в фильме, она с радостью согласилась.

Красавица стала регулярно сниматься в разных картинах, где выпрыгивала из автомобилей, падала с высоты и даже горела. Варвара превзошла многих своих коллег и стала вице-президентом Ассоциации каскадеров, в то время как некоторые мужчины вряд ли бы осмелились выполнить и малую часть ее работы, поскольку без должной подготовки все может обернуться трагедией.