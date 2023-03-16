Русский — почти султан: что привлекает турецких красавиц в наших мужчинах

Пока россиянки сходят с ума от таких звезд турецких сериалов, как Бурак Озчивит, Халит Эргенч или Керем Бюрсин, турчанки мечтают о мужчине из России. На это есть сразу несколько причин.

Оказалось, что в восприятии турецких красавиц русский — это почти султан. Так, многие из них отмечают, что русские мужчины готовы ради своей возлюбленной буквально на все, поскольку любят женщин больше, чем себя. Например, русский охотно даст деньги жене на маникюр, но сам вряд ли пойдет в салон красоты. Тем временем турки любят проводить время в барбершопах, где с удовольствием стригут бороду и приводят в порядок брови.

Кроме того, турчанкам нравится, что русские мужчины — карьеристы и ответственно подходят к созданию семьи. Они не станут жениться, если не имеют за душой ни гроша. Турецкие же мужчины часто пускают пыль в глаза — они могут красиво ухаживать за своей избранницей, но при этом брать деньги на подарки у близких родственников.

Вдобавок к этому, как пишет Дзен-канал «Баттлы: Турция и Россия », россияне не так ревнивы, как турки, и никогда не бросают слова на ветер. Турецкие же мужчины много говорят, но мало делают, чем только отталкивают от себя своих соотечественниц.