Русским стало стыдно за восторги французов в адрес этого военного фильма

В 2018 году режиссер Алексей Сидоров снял фильм «Т-34», широко разрекламированный на отечественных телеканалах и в кинотеатрах. При этом картина изначально позиционировалась как лента не только для российского, но и для зарубежного кинопроката.

Интересно, что фильм нашел довольно горячую поддержку во Франции. Посмотревшие «Т-34» жители этой страны остались в полном восхищении.

«Фильм о танках, какие нечасто встретишь! Даже „Ярость“ меркнет рядом с ним. Высший класс!», «Это успешный и раскованный боевик», «Приятный маленький сюрприз из России! История захватывающая, боевые сцены удачные, а съемки очень красивые с отличными пейзажами», — пишут зрители.

А вот в России детище режиссера «Бригады» о Великой Отечественной войне вызвало совсем противоположные эмоции. Зрители открыто раскритиковали восторги французов, заявив, что «галлы повеселили». По мнению наших сограждан, «Т-34» — это прекрасный пример милитаристской пропаганды в духе СССР, которая в наши дни может вызвать только стыд.