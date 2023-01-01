Русским и не снилось: дом помешанной на Рождестве американки вызовет оторопь

Шэй из Оклахомы уже давно является ярой фанаткой Рождества и его атрибутов. Американка горячо полюбила елки еще 40 лет назад, когда купила первое декоративное дерево и украшения к нему. Шэй восхитило, насколько рождественское убранство преобразило комнату.

Каждый год любительница новогоднего декора тратит баснословные суммы на соответствующий интерьер. Уже с октября Шэй начинает готовить свой дом к Рождеству. Сегодня у американки насчитывается 168 елок, представленных в самых разных стилях. Одно будуарное дерево есть даже в ванной комнате. Также личная елка имеется у домашнего пса — на ней висят вкусняшки.

В общей сложности Шэй тратит порядка 40 часов в неделю на убранство каждого декоративного дерева. В рождественский период весь ее дом мерцает сотнями тысяч гирлянд.

Американка признает свою помешанность на празднике. Однако ни просьбы супруга экономить, ни запредельные счета за электроэнергию не являются помехой для Шэй и ее любви к Рождеству.