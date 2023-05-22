Русских девушек Джеймса Бонда одни боготворят, другие ругают: вот почему

Актрисы, сыгравшие возлюбленных Джеймса Бонда, считаются одними из самых привлекательных в мире. Кастинг-директора всегда очень щепетильно относятся к выбору артисток на эту роль. Поэтому избранницами «агента 007» становятся только сногсшибательные красавицы. И неудивительно, что среди исполнительниц есть девушки с русскими корнями.

К примеру, Таня Маллет появилась в картине «Голдфингер». Дедушкой очаровательной блондинки был полковник Петр Миронов, который когда-то переехал в Англию из Российский империи. Но кроме этой актрисы в бондиане снимались Надя Регин и Ольга Куриленко. Последняя красавица уже давно известна в Голливуде, и многие знают о ее происхождении.

Но привлекательная внешность девушек становилась не только объектом для восхищения. Некоторые просто завидовали артисткам с русскими корнями. Красавицы с выразительными глазами и милыми чертами лица никого не оставляли равнодушным. Поэтому мирились и с почитателями, и со злопыхателями.