Русские высмеяли демократию, но реакция американцев оказалась очень неожиданной

Недавно в Интернете завирусился ролик о русской семье, летевшей американскими авиалиниями в США. Авторы видео насмехаются над толерантным миром, в котором нельзя обедать мясом, потому что это обижает вегетарианцев, нельзя сидеть с детьми, если ты в поле зрения чайлдфри.

Доведенная до абсурда квинтэссенция «демократических идеалов» в таком виде вполне могла обидеть американцев, но сами они оказались другого мнения. В Интернете многие вместо того, чтобы затаить обиду, высоко оценили иронию создателей и отметили, что каждая шутка — попадание не в бровь, а в глаз.

«Я чуть не умер, не столько от смеха, сколько от грусти — настолько это в точку. Вот так мы смотрим на всех в мире, и так люди смотрят на сегодняшнюю Америку», — констатировал один комментатор. Другой саркастично заметил: «Даже русские смеются над нашим забуксовавшим развитием». С тем, что в видео точно отражены порядки из стран «просвещенной демократии», согласились пользователи из Австралии и Норвегии. Многие отметили, что уровень юмора в этом видео повыше, чем у юмористических программ в США, а один пользователь попросил снять нечто подобное, но про Канаду.