Русские врачи сотворили чудо: как выглядит малышка с «маской Бэтмена» после операции

Луна Феннер родилась не такой, как все. Лицо малышки было покрыто огромным черным родимым пятном, похожим на маску Бэтмена. Врачи диагностировали у ребенка меланоцитарный невус, от которого мама новорожденной Кэрол решила во что бы то ни стало избавиться.

Вскоре о необычной девочке узнал весь мир. Деньги на счет Кэрол начали поступать из разных стран, поэтому финансово затратное лечение стало возможным. Бразильянка сделала свой выбор в пользу специалистов из России. Врач Павел Попов имеет большой опыт работы с подобными пациентами, поэтому без раздумий предложил свою помощь.

После осмотра Луны доктор назначил ей шесть лазерных операций. Несколько из них уже были проведены в частной клинике фотодинамической терапии. Результат процедур оказался потрясающим — русские врачи сотворили настоящее чудо.

Лицо Луны преобразилась, поскольку невус заметно уменьшился. Впереди девочку ждет еще не одна операция, а потом и реабилитация. Главная цель медиков — свести к минимуму развитие рака кожи, которое без вмешательства лазерных хирургов было бы неминуемо.