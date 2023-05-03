Русские врачи сотворили чудо: как выглядит малышка с «маской Бэтмена» после операции
Преображение крохи никого не оставит равнодушным.
Луна Феннер родилась не такой, как все. Лицо малышки было покрыто огромным черным родимым пятном, похожим на маску Бэтмена. Врачи диагностировали у ребенка меланоцитарный невус, от которого мама новорожденной Кэрол решила во что бы то ни стало избавиться.
Вскоре о необычной девочке узнал весь мир. Деньги на счет Кэрол начали поступать из разных стран, поэтому финансово затратное лечение стало возможным. Бразильянка сделала свой выбор в пользу специалистов из России. Врач Павел Попов имеет большой опыт работы с подобными пациентами, поэтому без раздумий предложил свою помощь.
После осмотра Луны доктор назначил ей шесть лазерных операций. Несколько из них уже были проведены в частной клинике фотодинамической терапии. Результат процедур оказался потрясающим — русские врачи сотворили настоящее чудо.
Лицо Луны преобразилась, поскольку невус заметно уменьшился. Впереди девочку ждет еще не одна операция, а потом и реабилитация. Главная цель медиков — свести к минимуму развитие рака кожи, которое без вмешательства лазерных хирургов было бы неминуемо.