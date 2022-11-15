Русские в ступоре от того, как американцы заваривают чай: а холодильник зачем?

Некоторые люди предпочитают классическим чайным рецептам необычную альтернативу. Не так давно одна американка выпустила ролик, где она вместе с дочерью готовит известный напиток довольно странным способом.

Рецепт вызвал шквал комментариев от изумленных пользователей, а сам ролик моментально стал вирусным. Рецепт возмутил подписчиков до глубины души, и вот почему. Американка взяла кастрюлю, наполнила емкость водой и довела до кипения, затем перелила в кувшин. Туда закинула пару чайных пакетиков, а минут через 15 добавила сумасшедшее количество сахара. Затем она долила в кувшин холодную воду и поставила напиток в холодильник.

Комментаторы не скупились на эмоции и раскритиковали рецепт. Одни отметили, что это не напиток, а издевательство над организмом, другие пошутили над американцами, которые якобы не в курсе, что такое чайник. Третьи сказали, что на подобное способны лишь «сумасшедшие южане». Впрочем, нашлись и те, кто оценил рецепт. Комментаторы написали, что получился очень вкусный сладкий чай.