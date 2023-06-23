Русские родители бросили в детдоме, а американцы вырастили чемпионкой: удивительная история спортсменки без ног

Джессика Лонг известна как многократная чемпионка мира по плаванию, которая с 12 лет выступает за сборную США. Но у эффектной блондинки есть и другое имя — Татьяна Кириллова. А родилась она в маленьком российском городке Братске.

Знаменитость появилась на свет 29 февраля 1992 года. Акушеры считают редкую дату счастливой. И Лонг действительно повезло.

Ее родители — Наталья Кириллова и Олег Валтышев. Оба были простыми деревенскими подростками, не готовыми к появлению детей. О своем интересном положении будущая мама узнала не сразу и сделала опасный для беременных укол для лечения почек. Именно это, по мнению Кирилливой, и привело к тому, что она родила инвалида.

У маленькой Тани не было малых берцовых костей и стоп. В роддоме Наталью уговорили отказаться от особенного ребенка, чтобы, будучи совсем молодой девушкой, не нести на себе этот крест.

Отказница попала в детский дом в Иркутске, откуда ее забрала американская семейная пара. Элизабет и Стивен Лонг мечтали стать родителями в третий раз, но ничего не получилось. Тогда супруги решили взять в семью ребенка, который отличается от всех остальных, чтобы сделать его по-настоящему счастливым. И стоит признать, это у них получилось.

В приемной семье Таня, ставшая Джессикой, чувствовала себя нужной и любимой. В полтора года ей сделали дорогую операцию. В будущем их было еще 12 — и в результате Лонг смогла ходить при помощи протезов.

Больше всего кроха любила плескаться в бассейне, поэтому родители отдали ее на плавание. Первые Паралимпийские игры Джессика выиграла в 12 лет, и это было только начало большого пути.

Чемпионка давно простила бросивших ее родителей. В 2013 году она приехала в Россию, чтобы увидеться с ними. Но наладить отношения не вышло. Наталья и Олег затаили обиду на дочь за то, что та не позвала их на свою свадьбу, редко им пишет и не помогает финансово. Между тем выдающаяся спортсменка вряд ли жалеет о том, что ее жизнь сложилась именно так, а не иначе.