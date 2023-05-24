Русские подруги Эды из сериала «Постучись в мою дверь» выбраны: обомлеете, когда увидите

Неотъемлемой частью турецкого сериала «Постучись в мою дверь» стала не только любовная линия Эды и Серкана, но и отношения между главной героиней и ее подругами. Немалое внимание им уделят и в российской экранизации популярной мелодрамы.

Стало известно, что милую и добродушную Мелек сыграет Юлия Серина. Актрису можно были видеть в таких комедийных проектах, как «Ольга» и «Конец света». Ее полной противоположностью станет Екатерина Шумакова, которая воплотит на экране Фифи. Артистка прекрасно подходит на роль экстравагантной бунтарки с непростым характером. А стильной блондинкой Джерен станет голубоглазая красавица Александра Тулинова.

Однако Telegram-канал «Изнанка сериала» сообщает, что авторы российской адаптации не намерены строго соблюдать все сюжетные линии оригинала. Поэтому зрителей может ожидать неожиданное развитие этой истории.