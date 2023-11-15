Русские обнаружили главную несостыковку в сериале «Клон»: присмотритесь к лицу Иветти

Вера Фишер шикарно справилась с ролью Иветти в культовом сериале «Клон». Но, кажется, она же явилась главным «ляпом» легенды. И вот почему. Несмотря на то, что Фишер — актриса блестящая, по возрасту своему персонажу она совершенно не подходила. И чем больше серий смотрел зритель, тем большим был диссонанс.

На момент начала «Клона» актрисе, сыгравшей Иветти, было навскидку лет 40-45. А у Львеночка уже были совершеннолетние дети. Спустя 20 лет Иветти внешне вообще не меняется, а к тому же рожает Леонидасу наследников.

Даже если взять в расчет, что Альбери сделал ЭКО, то выходит, что Иветти на момент процедуры было максимум 50. При использовании простой математики получается такая картина: в первых сериях возлюбленной Львеночка никак не 45, а максимум 25. Но мы помним, как выглядела Фишер на момент начала съемок. Так что с выбором актрисы создатели сильно погорячились, несмотря на то, что свою роль Вера сыграла великолепно.