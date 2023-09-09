Русские мультипликаторы ненавидят Киркорова: причина необычная

Озвучивание мультипликационных фильмов — это серьезная и ответственная работа. Для большинства родителей важно, чтобы их дети слышали с экранов чистую литературную речь и брали с героев достойный пример. Кандидатура Филиппа Киркорова не устроила многих опытных мультипликаторов.

Лика Бланк, сотрудничающая с «Союзмультфильмом», рассказала, что ее стремление привлекать к озвучке звезд встретило противодействие среди коллег. «Совет аниматоров-ветеранов» был категорически против работы поп-короля над анимационной картиной «Суворов: Великое путешествие».

Сотрудники студии сочли репутацию Киркорова слишком неоднозначной для детского произведения и назвали решение привлечь певца к озвучке осквернением наследия «Союзмультфильма». Впрочем, позиция коллег не смогла переубедить Бланк, уверенную, что отечественной мультипликации нужные эксперименты и обновления, пишет «СтарХит».