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Русские бабушки будут в ужасе: вот что едят дети в голландском детсаду

22 января 2023 10:15
Русские бабушки будут в ужасе: вот что едят дети в голландском детсаду

Такой рацион точно приведет к проблемам со здоровьем.

Дети — это самая уязвимая часть любого общества. Именно поэтому важно с самого раннего возраста приучить их к правильному образу жизни. В том числе необходимо показать малышам, как необходимо питаться.

В любом российском детсаду воспитанники на завтрак получают полезную кашу, творожную запеканку и чай. Но вот в Европе не придерживаются таких стандартов питания. Автор Дзен-канала «Голландец в России» рассказал, что на его родине детям предлагают фрукты и воду.

Если скудный завтрак можно оправдать тем, что малыши утром едят дома, то вот обед ужаснет всех наших соотечественников и особенно бабушек, которые привыкли готовить для своих внуков вкусные и сытные блюда.

Во время ланча голландские дети довольствуются обычными бутербродами. На хлеб можно положить абсолютно любые сытные добавки и даже варенье. Однако с полноценным приемом пищи это точно не сравнится.

Фото: Unsplash
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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