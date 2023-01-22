Русские бабушки будут в ужасе: вот что едят дети в голландском детсаду

Дети — это самая уязвимая часть любого общества. Именно поэтому важно с самого раннего возраста приучить их к правильному образу жизни. В том числе необходимо показать малышам, как необходимо питаться.

В любом российском детсаду воспитанники на завтрак получают полезную кашу, творожную запеканку и чай. Но вот в Европе не придерживаются таких стандартов питания. Автор Дзен-канала «Голландец в России» рассказал, что на его родине детям предлагают фрукты и воду.

Если скудный завтрак можно оправдать тем, что малыши утром едят дома, то вот обед ужаснет всех наших соотечественников и особенно бабушек, которые привыкли готовить для своих внуков вкусные и сытные блюда.

Во время ланча голландские дети довольствуются обычными бутербродами. На хлеб можно положить абсолютно любые сытные добавки и даже варенье. Однако с полноценным приемом пищи это точно не сравнится.