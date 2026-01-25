Русская звезда полезла в петлю перед камерой ради Джонни Деппа: рассмешила пол России, но лица не потеряла

Слабое место у Анастасии Волочковой, как выяснилось в середине нулевых, было на удивление конкретным: непреодолимое желание украсить собой обложку престижного глянца. На этой амбиции и сыграла команда возрождённой программы «Розыгрыш», устроив балерине восьмичасовой марафон абсурда.

Главным «злодеем» выступила не кто-нибудь, а сама Алена Долецкая — тогдашний главный редактор русского «Vogue». Её участие придавало афере стопроцентную достоверность. Волочковой предложили съёмку для обложки. Сюжет? Высокая драма: балерина добовольно лезет в петлю из-за неразделённой любви к Джонни Деппу.

Креатив, как и положено в мире высокой моды, менялся на ходу. Фраза Долецкой «Настя, нет предела креативу!» стала в итоге крылатой. Всё шло к кульминации: Волочкову облачили в брезентовые трусы со стропами, взмыли под потолок павильона и… надели петлю. Для художественной достоверности, разумеется. Джонни Деппа, мол, позже примонтируют.

И тут началось «форс-мажор». Люди в павильоне внезапно исчезли, прожектор «взорвался» с дымом и искрами, имитируя пожар. Балерина, подвешенная в нелепой позе под потолком, отреагировала с чисто театральным трагизмом.

«Помогите, люди добрые!» — кричала она, по собственным воспоминаниям, уже готовясь к гибели. Но — важная деталь — петлю с шеи успела снять. Чтобы, как позже объяснила, никто не подумал о чем-то ужасном. Даже в лицо неминуемой (как ей казалось) смерти она думала о репутации.

Продюсеры чуть не поседели от страха, но не могли остановиться.

«На ее лице очень красноречиво сменялись эмоции — нам пришлось срочно подвозить запасные кассеты, мы боялись упустить даже одно мгновение!» — вспоминал продюсер Ефим Любинский. Этот восьмичасовой «спектакль» стал одним из самых продолжительных и насыщенных в истории шоу.

Мораль проста: если главный редактор «Vogue» вдруг предлагает вам в брезентовых трусах изобразить фарс из-за Джонни Деппа — стоит насторожиться.