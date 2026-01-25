Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Русская звезда полезла в петлю перед камерой ради Джонни Деппа: рассмешила пол России, но лица не потеряла

Русская звезда полезла в петлю перед камерой ради Джонни Деппа: рассмешила пол России, но лица не потеряла

25 января 2026 10:23
Русская звезда полезла в петлю перед камерой ради Джонни Деппа: рассмешила пол России, но лица не потеряла

Самый долгий розыгрыш в истории ТВ.

Слабое место у Анастасии Волочковой, как выяснилось в середине нулевых, было на удивление конкретным: непреодолимое желание украсить собой обложку престижного глянца. На этой амбиции и сыграла команда возрождённой программы «Розыгрыш», устроив балерине восьмичасовой марафон абсурда.

Главным «злодеем» выступила не кто-нибудь, а сама Алена Долецкая — тогдашний главный редактор русского «Vogue». Её участие придавало афере стопроцентную достоверность. Волочковой предложили съёмку для обложки. Сюжет? Высокая драма: балерина добовольно лезет в петлю из-за неразделённой любви к Джонни Деппу.

Креатив, как и положено в мире высокой моды, менялся на ходу. Фраза Долецкой «Настя, нет предела креативу!» стала в итоге крылатой. Всё шло к кульминации: Волочкову облачили в брезентовые трусы со стропами, взмыли под потолок павильона и… надели петлю. Для художественной достоверности, разумеется. Джонни Деппа, мол, позже примонтируют.

Русская звезда полезла в петлю перед камерой ради Джонни Деппа: рассмешила пол России, но лица не потеряла

И тут началось «форс-мажор». Люди в павильоне внезапно исчезли, прожектор «взорвался» с дымом и искрами, имитируя пожар. Балерина, подвешенная в нелепой позе под потолком, отреагировала с чисто театральным трагизмом.

«Помогите, люди добрые!» — кричала она, по собственным воспоминаниям, уже готовясь к гибели. Но — важная деталь — петлю с шеи успела снять. Чтобы, как позже объяснила, никто не подумал о чем-то ужасном. Даже в лицо неминуемой (как ей казалось) смерти она думала о репутации.

Русская звезда полезла в петлю перед камерой ради Джонни Деппа: рассмешила пол России, но лица не потеряла

Продюсеры чуть не поседели от страха, но не могли остановиться.

«На ее лице очень красноречиво сменялись эмоции — нам пришлось срочно подвозить запасные кассеты, мы боялись упустить даже одно мгновение!» — вспоминал продюсер Ефим Любинский. Этот восьмичасовой «спектакль» стал одним из самых продолжительных и насыщенных в истории шоу.

Мораль проста: если главный редактор «Vogue» вдруг предлагает вам в брезентовых трусах изобразить фарс из-за Джонни Деппа — стоит насторожиться. Керри был без ума от русской звезды: устраивал тайные свидания, писал о любви, а она разболтала на полиграфе. Ранее мы также писали: «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия.

Фото: Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» (2003), шоу «Розыгрыш»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся Читать дальше 17 февраля 2026
В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 Читать дальше 18 февраля 2026
В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона Читать дальше 18 февраля 2026
Машу видели миллионы, а Медведь годами в тени: как выглядит актер озвучки (фото) Машу видели миллионы, а Медведь годами в тени: как выглядит актер озвучки (фото) Читать дальше 18 февраля 2026
Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис Читать дальше 17 февраля 2026
Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня Читать дальше 17 февраля 2026
«В детской сказке такое не покажешь»: Арлекин в новом «Буратино» совсем не похож на старого – разницу увидели все, но поняли единицы «В детской сказке такое не покажешь»: Арлекин в новом «Буратино» совсем не похож на старого – разницу увидели все, но поняли единицы Читать дальше 17 февраля 2026
Стейтем снова бьет морды: «Убежище» — это начало большой франшизы уровня «Перевозчика» или разовый поход в кино? Стейтем снова бьет морды: «Убежище» — это начало большой франшизы уровня «Перевозчика» или разовый поход в кино? Читать дальше 17 февраля 2026
«Это жертва»: «Гарри Поттер» чуть не остался без Рона задолго до финала – почему Гринт хотел бросить все и уйти «Это жертва»: «Гарри Поттер» чуть не остался без Рона задолго до финала – почему Гринт хотел бросить все и уйти Читать дальше 17 февраля 2026
А вы знали, что Трамп упрашивал Гайдая сняться в советской комедии? Получил грубый отказ, но в картину все же попал А вы знали, что Трамп упрашивал Гайдая сняться в советской комедии? Получил грубый отказ, но в картину все же попал Читать дальше 16 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше