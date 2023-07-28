Русская вышла замуж за африканца и была в шоке от его особенностей: об этом многие не знают

В России не так уж мало женщин, которые решили связать свою жизнь с африканцами. Одна из них — Дарья Сандей. Девушка нисколько не пожалела о том, что вышла замуж за Хасана, уроженца Гоа, и родила ему трех дочерей.

Однако брак с чернокожим мужчиной сильно изменил жизнь Даши. Россиянка призналась, что была в шоке от некоторых особенностей мужа. Например, ей пришлось долго привыкать к тому, что ее супруг, как и всего его друзья, очень шумный и эмоциональный человек.

Африканец никогда не скупится на выражение своих чувств, поэтому рядом с ним всегда кипят страсти.

К тому же Хасан, как и другие его соотечественники, прекрасно танцует и чувствует музыку. А еще он уделяет большое внимание своему гардеробу — такого модника нужно еще поискать.

Чтобы расстроить Хасана, нужно немало постараться. Дарья отметила, что ее суженый постоянно улыбается и всегда находится на позитиве. Это качество свойственно уроженцам Африки, где даже похороны не повод лить слезы, а повод порадоваться за умершего, который непременно после смерти попадет в лучший из миров.